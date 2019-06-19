شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الإماراتي يطلع على نظام الدعامة الثانية لـ "بازل - 3" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اطّلع مجلس إدارة البنك المركزي الإماراتية في اجتماعه الذي عقد مؤخرا على نظام بشأن الدعامة الثانية لـ "بازل 3" المعنية بعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال التي تقوم بها البنوك وعملية المراجعة والتقييم التي سيقوم بها "المركزي".

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، استعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط. واطلع المجلس على البيانات الماليّة للمصرف المركزي عن الربع الأول من عام 2019.

واطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي الربعي الأول لسنة 2019، الذي قدمته دائرة البحوث والإحصاء. واستعرض التقرير التطورات الاقتصادية العالمية، والتطورات الاقتصادية المحلية، ومؤشرات الاستقرار المالي.

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وأطلع المجلس على وضعية السيولة لدى المصارف، والإجماليات النقدية، والميزانية العمومية للمصرف المركزي، بجانب تطورات سياسات سعر الفائدة، وأسعار الفائدة ذات الصلة، مقارنة بأسعار الفائدة العالمية.

وتوقع المصرف المركزي الإماراتي في مايو الماضي أن تكون جميع البنوك قادرة على الوفاء بالمتطلبات الجديدة التي باشر تطبيقها من معايير بازل 3.

ووفقاً لأحدث البيانات المصرفية فقد بلغ معدل كفاية رأس المال للشق الثاني 17.9% بنهاية مارس2019، في حين بلغ المعدل للشق الأول 16.6%، مقابل 14.6% بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) بنهاية مارس.

وبموجب تعليمات بازل 3 التي يجري تطبيقها حالياً وفقاً لترتيبات انتقالية، فإن الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية العادية للشق الأول تبقى كما هي 7% منذ 2017، كما يبقى الحد الأدنى لرأس المال للشق الأول بنفس النسبة 8.5% كما في 2017، والحد الأدنى لكفاية رأس المال 12.5% منذ 2017.