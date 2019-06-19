شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 5 شركات مدرجة تصدر سندات وصكوكاً بـ 7 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت خمس شركات وطنية مدرجة بسوقي دبي وأبوظبي الماليين خلال العام الماضي بإصدار سندات وصكوك بقيمة 7 مليارات درهم لتمويل أنشطتها.

ووافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على إدراج تلك الإصدرات في أسواق المال المحلية خلال العام 2018، الأمر الذي يعكس النشاط الكبير الذي شهده القطاع خلال تلك الفترة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ووافقت الهيئة على قيام مصرف أبوظبي الإسلامي بإصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2.754 مليار درهم وحصلت شركتا دانة غاز والاتحاد العقارية على نفس الموافقة لإصدار صكوك غير قابلة للتحويل بقيمة 1.946 مليار درهم للأولى ونحو مليار درهم للثانية.

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أما شركة دي أكس بي أنترتينمنتس فقد حصلت على موافقة الهيئة لإصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 1.235 مليار درهم فيما منحت موافقتها لشركة الخليج للمالحة القابضة لإصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 100 مليون درهم.

ووافقت الهيئة خلال العام 2018 على إدراج سندات حكومة المالديف في سوق أبوظبي للأوراق المالية «وزارة المالية والخزينة نيابة عن حكومة جمهورية المالديف بقيمة 100 مليون دولار.

كما وافقت على إدراج صكوك شركة الدار صكوك "المحدودة" إدراج مشترك في كل من يورونكست دبلن وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

وتم إدراج صكوك الشركة القابضة العامة "صناعات" في كل من بورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 300 مليون دولار.