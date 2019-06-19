شكرا لقرائتكم خبر عن القروض الاستهلاكية للأفراد بالسعودية تعادل ضعفي "العقارية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عادلت القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان للأفراد بالسعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، ضعفي (2.2 مرة) القروض العقارية التي منحتها المصارف التجارية بالمملكة للأفراد.

وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان التي قدمتها المصارف للأفراد نحو 337.72 مليار ريال، مقابل نحو 152.96 مليار ريال، قيمة القروض العقارية للأفراد، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وارتفعت القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان أعلى من القروض العقارية (184.76) مليار ريال بنحو 121%.

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وبحسب بيانات مؤسسة النقد "ساما" بنهاية الربع الأول من 2019 فقد سجلت القروض العقارية للأفراد نمواً نسبته 8.2 % (بنحو 11.6 مليار ريال) مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

بينما سجلت القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان تراجعاً نسبته 0.3% (نحو 872 مليون ريال) بنهاية الربع الأول من 2019 مقارنة بذات الفترة من عام 2018.

يذكر أن أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أكد في وقت سابق أن نسبة القروض الاستهلاكية مقارنة بالقروض العقارية مرتفعة جداً ، وعبر عن أمله بارتفاع القروض العقارية للأفراد عبر تحفيزها.