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شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة فيتش تؤكد تصنيفها للجدارة الائتمانية لسبعة من البنوك الإماراتية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية سبعة تقارير منفصلة حول تصنيفات الجدارة الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل (IDR) لـ 7 بنوك إماراتية.
وثبتت الوكالة تصنيف الجدارة الائتمانية طويلة الأجل لكل من مصرف الشارقة الإسلامي عند "BBB+"، وبنك الإمارات للتنمية عند "AA-"، بحسب صحيفة الخليج.
ومن تلك البنوك البنك العربي المتحد عند "BBB+"، والبنك التجاري الدولي عند "BBB+"، و"بنك عجمان" عند "BBB+"، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "المصرف" عند "A"، و"بنك الشارقة" عند "BBB+".
وأصدرت وكالة فيتش تقارير منفصلة في وقت سابق حول تصنيفات الجدارة الائتمانية طويلة وقصيرة الأجل (IDR) لـ 7 بنوك إماراتية.
وحسب التقارير التي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منها، ثبتت الوكالة تصنيف الجدارة الائتمانية طويلة الأجل لكل من بنك الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي الإسلامي، ومصرف الهلال عند المستوى (+A) وبنك دبي التجاري، نور بنك عند (-A)، ورأس الخيمة الوطني عند +BBB، وبنك المشرق عند A.
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