شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات قيمة التعاقدات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في "إكسبو 2020" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت دراسات أعدتها وزارة الاقتصاد الإماراتية أنه تم تخصيص 20% من إجمالي الإنفاق على معرض إكسبو المباشر وغير المباشر، أي ما يعادل 5 مليارات درهم في صورة تعاقدات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية منها والدولية.

وبحسب الدراسات سيلعب المعرض دوراً مهماً في تحقيق العديد من الفوائد، وذلك عبر تعزيز ريادة الأعمال ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية على النمو، وتوسيع نطاق العمل وهو ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

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وتظهر الدراسات أن معرض إكسبو 2020 دبي، سيسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية بدولة الإمارات، وذلك من خلال توفير فرص تجارية جديدة وزيادة إجمالي الناتج المحلي، وخلق فرص عمل في مختلف أنحاء المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام مكتب "إكسبو 2020 دبي" في وقت سابق أن إكسبو سيمول كاستثمار حكومي من واقع حقوق الملكية، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية 25 مليار درهم.

ومعرض إكسبو الدولي أحد أكبر الفعاليات الدولية، ويُقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية للترويج لإنجازاتها، ومنتجاتها، وأفكارها، وابتكاراتها، وسمعتها.