شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتعافى بعد استيعاب محضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي متعافيا من أدنى مستوياته في عشر سنوات سجله أمام الدولار الأمريكي عقب صدور محضر اجتماع البنك المركزي في البلاد.



وأظهرت فاعليات الاجتماع الذي عقد الشهر الجاري أن البنك المركزي الأسترالي ألمح إلى خفض جديد لمعدل الفائدة هذا العام.



ويستهدف البنك المركزي المزيد من خفض الفائدة من المستوى المنخفض حاليا عند 1.25% من أجل خفض معدل البطالة وإنعاش النمو الاقتصادي وزيادة الاجور.

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وتشير التوقعات إلى خفض آخر لمعدل الفائدة إلى 1% بحلول أغسطس/آب المقبل وخفض جديد إلى 0.75% بحلول أوائل العام القادم.



وعلى غرار بنوك مركزية عالمية على رأسها الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي، يلمح المركزي الأسترالي إلى مزيد من الخفض في معدل الفائدة لمواجهة تداعيات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين التي تسببت في تباطؤ نمو الاقتصادات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6874، وسجل أعلى سعر عند 0.6881 أقل سعر عند 0.6831.