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شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يرتفع بأكثر من 300 نقطة خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم خاصة بعد تصريحات إيجابية من الرئيس "دونالد ترامب"، وذلك وسط تحول الأنظار نحو اجتماع الاحتياطي الاتحادي.
وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض وتيرة بناء المنازل في أمريكا بنسبة 0.9% إلى 1.269 مليون وحدة في الشهر الماضي، وارتفعت تصاريح البناء بنسبة 0.3% إلى 1.294 مليون.
وأفاد "ترامب" اليوم أنه سيلتقي الرئيس الصيني "شي جين بينج" على هامش قمة مجموعة "العشرين"، وذلك رغم تصريحاته بعدم الاهتمام بمثل هذا الاجتماع.
وأكد الرئيس الأمريكي أن حضور "شي" القمة أمر جيد مشيرا إلى أنه هدد سابقا بفرض المزيد من الرسوم الجمركية ضد بكين لو لم يحضر الرئيس الصيني القمة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:42 جرينتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 345 نقطة) إلى 26459 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" 1.9% (ما يعادل 151 نقطة) إلى 7996 نقطة، في حين ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 1.3% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 2926 نقطة.
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