شكرا لقرائتكم خبر عن الألمنيوم ينخفض مع تحول الأنظار نحو الحرب التجارية والاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الألمنيوم خلال تعاملات اليوم في ظل ارتفاع طفيف للدولار بالإضافة إلى توجه أنظار الأسواق نحو اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي سيبدأ اليوم والتصريحات من هنا وهناك بشان الحرب التجارية.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن البنك المركزي الأوروبي يقر سياسات نقدية تتسبب في انخفاض قيمة اليورو أمام الدولار مما يمنح صادرات دول التكتل الموحد ميزات تنافسية على حساب الولايات المتحدة.



وأضاف "ترامب" أن هذه السياسات تدفع بمنطقة اليورو والصين وغيرهما من الدول والتكتلات الاقتصادية للإضرار بالاقتصاد الأمريكي.

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ويبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي ويستمر حتى الغد ليعقبه قرار الفائدة ومؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".



ومن شأن هذه العوامل التأثير على السلع والمعادن في الأسواق العالمية، ومن بينها الألمنيوم الذي انخفض بنسبة 2.1% منذ بداية العام الجاري، وكان المعدن قد سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3271.2 دولار للطن في يوليو/تموز عام 2008، بينما سجل أدنى مستوى قياسي عند 1022.7 دولار للطن في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1993.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الألمنيوم بنسبة 0.3% إلى 1758.5 دولار للطن، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1763.5 دولار وأقل سعر عند 1745 دولارا.