تجارة أبوظبي غير النفطية ترتفع 3.1%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد



صعد حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي 3.1% لتقفز إلى 51.77 مليار درهم، وأظهرت إحصاءات مركز إحصاء أبوظبي التي صدرت، أمس، تراجع الواردات خلال فترة الربع الأول من العام الحالي 7.7% إلى24.21 مليار درهم، كما تراجع حجم الصادرات غير النفطية خلال الفترة 0.2% إلى 14.45 مليار درهم، في حين ارتفع حجم السلع غير النفطية المعاد تصديرها خلال الفترة 37.7% إلى 13.11 مليار درهم.

وتصدرت سلع لوازم صناعية قائمة السلع غير النفطية الأكثر تصديراً بقيمة 11.25 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي؛ رغم تراجعها بنسبة 0.6% مقارنة مع صادرات نفس الفترة من العام الماضي. كما تراجعت الصادرات من الأغذية والمشروبات خلال الفترة بنسبة 3.3% إلى 1.7 مليار درهم، وشهدت الصادرات من معدات النقل وأجزائها نمواً هو الأعلى من بين مجموعة الصادرات الأخرى، وارتفعت 39.2% إلى 198.9 مليون درهم خلال الفترة.

وفيما يتعلق بالسلع المعاد تصديرها خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد تصدرت سلع معدات النقل وأجزائها قائمة السلع المعاد تصديرها بقيمة بلغت 6.52 مليار درهم وبنمو نسبته 82.9%، وزادت السلع الاستهلاكية المعاد تصديرها 20.7% إلى 2.2 مليار درهم.

ومن ناحية الواردات التي شهدت تراجعاً 7.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد تصدرت سلع لوازم صناعية قائمة السلع التي استوردتها أبوظبي من الخارج رغم تراجعها 12.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل قيمتها إلى 9.01 مليار درهم مع نهاية مارس/‏‏آذار الماضي.

هذا وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر استيعاباً للصادرات النفطية من أبوظبي بقيمة بلغت 5.9 مليار درهم، وبنمو 20.4% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، وجاءت سويسرا في المرتبة الثانية ضمن هذه القائمة بقيمة 1.2 مليار درهم رغم تراجعها 53.1%. واحتلت الهند المرتبة الثالثة مع نمو مستورداتها من أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 99.4% لتصل إلى 1.18 مليار درهم.

وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر استيعاباً للسلع المعاد تصديرها من أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي مع نموها 19.5% لتقفز إلى 3.74 مليار درهم، وجاء الكويت في المرتبة الثانية ضمن هذه القائمة رغم تراجع مستوردات للسلع المعاد تصديرها من أبوظبي بنسبة 2.9% لتصل إلى 1.46 مليار درهم. واحتلت الصين المرتبة الثالثة ضمن هذه القائمة مع زيادة مستوردات من السلع المعاد تصديرها من أبوظبي بنسبة55.1% إلى 1.1 مليار درهم.

وشكلت السعودية الشريك الاستراتيجي الأول لإمارة أبوظبي على صعيد استيعاب أسواقها للسلع المصدرة والمعاد تصديرها من أبوظبي، وكذلك على صعيد صادراتها إلى أبوظبي، فقد ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية إلى أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 31% لتقفز إلى 3.1 مليار درهم. وجاءت اليابان في المرتبة الثانية ب 2.6 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي.