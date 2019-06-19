لجنة العمل العربي المشترك تعقد دورتها الـ 48 في بيروت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك اليوم دورتها ال«48» في الجمهورية اللبنانية بمقر اتحاد الغرف العربية برئاسة أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومشاركة رؤساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة، والاتحادات العربية النوعية، ومؤسسات التمويل العربية.

وقال الوزير المفوض محمد خير عبد القادر، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، إن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام للجامعة العربية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك «منظمات واتحادات ومؤسسات تمويل عربية»، لزيادة فعالية العمل العربي المشترك وتلافي الازدواجية.

وأضاف، أن هذه الدورة ستناقش عدداً من المواضيع المهمة في جدول أعمالها، منها مجالات التعاون والآلية المقترحة للتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، وكذلك التعاون في مجال البحوث التنموية التي تتناول القضايا الجوهرية التي تمس الاقتصاد العربي وشؤون التكامل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها آلية التنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبعثات جامعة الدول العربية.

وأوضح أن الاجتماعات ستتناول البند الدوري بعنوان «التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة» كما ستطلع اللجنة برئاسة الأمين العام على نتائج أعمال المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك الذي عقد بالجمهورية التونسية خلال الفترة 24 حتى 26 مارس/ آذار 2019.. كما ستطلع اللجنة على نتائج وتوصيات ورشة العمل حول «التعريف بالنظام الخاص باستخدام وحماية اسم وشعار جامعة الدول العربية، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة فبراير/ شباط الماضي.

وسيعرض في جدول أعمال الدورة ال 48 طلبات بعض الاتحادات العربية المتخصصة للحصول على صفة مراقب في اللجنة، منها اتحاد الجامعات العربية والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية.

وقال الوزير المفوض، إن محور أعمال هذه الدورة سيكون بعنوان «خطة العمل المشتركة للمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية».

(وام)