شكرا لقرائتكم خبر عن ما كان خفياً في مملكة « أبراج » والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:وائل بدر الدين وسع الادعاء العام الأمريكي إجراءات التحقيق في انهيار شركة «أبراج»، مشيراً إلى أن المؤسس عارف نقفي اختلس نحو 250 مليون دولار من الأموال الخاصة بالمستثمرين الذين ضخوا أموالهم في «أبراج» التي كانت أكبر شركات الاستثمار المباشر الخاصة في الأسواق الناشئة. وقد حصلت ”الخليج 365” على نسخة من مذكرة الاتهام الموجهة ضد المتهمين، لاستعراض أبرز النقاط التي استند إليها الادعاء العام في توجيه التهم.

و كشفت لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام في منطقة نيويورك يوم الخميس الماضي، عن تهم ضد مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في الشركة التي تسبب انهيارها، العام الماضي، بحالة من الإرباك لقطاع الاستثمار الخاص في المنطقة، وهم: عارف نقفي الذي يخضع حالياً للإقامة الجبرية في العاصمة البريطانية لندن، بعد أن دفع كفالة تبلغ 15 مليون جنيه استرليني، ترقباً لجلسات الاستماع التي تجري حالياً في الولايات المتحدة، والشريك الإداري ل«أبراج» مصطفى عبد الودود، والمدير المالي السابق آشيش ديف، ورفيق لاخاني، نائب الرئيس السابق المسؤول عن التدفق النقدي اليومي، إضافة إلى وقار صديق، الشريك الإداري السابق الذي كان مشرفاً على العمليات.

سلطت لائحة الاتهام المحدثة التي جاءت في 158 مادة، الضوء على رسائل بريد إلكتروني داخلية، إضافة إلى مكالمات هاتفية تم الحصول على تفاصيلها بأوامر قضائية، وأشارت إلى أن المدعى عليهم قاموا بعمليات احتيال واسعة النطاق على مستثمري الشركة تحت إشراف رئيسها عارف نقفي، ولكن التهم التي تم توجيهها إلى المتهمين لم تكن متماثلة تماماً، حيث تشمل التهم الموجهة إليهم الاحتيال في تحويلات مالية واسعة، إضافة إلى الاحتيال في الأوراق المالية، وأنشطة غسل الأموال، وسرقة الأموال العامة.

وأبدى مستثمرون، من بينهم «مؤسسة بيل وميليندا جيتس»، شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار،ما أدى إلى طلب إجراء تصفية مؤقتة في إبريل/‏‏‏ نيسان من العام الماضي.

إضافة إلى ذلك، نصت اللائحة على أن نقفي شخصياً وجه مسؤولي الشركة باستخدام أموال المستثمرين، وتأخير توزيعات الأرباح الخاصة بهم، علاوة على استخدام تلك الأموال لتغطية بعض التكاليف التشغيلية، مثل الرواتب وسداد بعض المديونيات الخاصة بالشركة. كما جاء في اللائحة أن نقفي اختلس بشكل متعمد أكثر من 250 مليون دولار من أموال المستثمرين بطرق احتيالية، وأودعها حسابات شخصية خاصة به، وأفراد عائلته، وغيرهم من شركائه في الجريمة. كما قام مسؤولو الشركة وفقاً للائحة بإعطاء الأولوية للشركة في تعاملاتها المالية باستخدام الأموال الخاصة بالمستثمرين.

وفي العام 2016، قامت «أبراج» وفقاً لما جاء في لائحة الاتهام، ممثلة في المتهمين المذكورين، بالاستيلاء على ملايين الدولارات من صندوق الرعاية الصحية، باستخدام الأموال لتغطية نفقات مستحقة على «أبراج» وتحويل الأموال إلى الحسابات الشخصية التي يسيطر نقفي على أغلبيتها. كما أظهرت اللائحة رسالة بريد إلكتروني يطلب فيها نقفي من رفيق لاخاني تحويل مبلغ 300 ألف دولار إلى حساب أحد أفراد عائلته، من الأموال الخاصة بأحد الصناديق الاستثمارية.

رشى وشراء ذمم

وأضافت اللائحة أن المتهمين الآخرين قاموا باستخدام أموال المستثمرين للحصول على ملايين الدولارات على شكل رواتب وعلاوات. إضافة إلى أن نقفي سمح لمسؤولي الشركة برشوة سياسي باكستاني بمبلغ 20 مليون دولار لمساعدة الشركة في سعيها لبيع حصتها في إحدى الشركات العاملة بمدينة كراتشي، علاوة على أنه كان يمارس ضغوطاً كبيرة على الموظفين لعدم تقييد التقييمات المتدنية لبعض الشركات التابعة له في السجلات الرسمية، عندما كانت «أبراج» تسعى لجمع نحو 6 مليارات دولار لإنشاء صندوقها الاستثماري السادس، ونتيجة للعديد من المعلومات المزيفة التي قدمتها «أبراج»، فإنها تلقت نحو 3 مليارات دولار على شكل التزامات للصندوق حتى العام 2017.

سوء استغلال أموال المستثمرين

جاء في البند ال 12 من التمهيد الخاص بحيثيات القضية وخلفياتها، أن مستثمري الصناديق التابعة للشركة قدموا أموالهم التي التزموا بها لإدارة «أبراج» لاستثمارها في الأغراض التي وضحتها الأخيرة، ولكن «أبراج» عللت بعض المخالفات المالية لها بعدم وفاء بعض المستثمرين بدفع القيمة الإجمالية لتعهداتهم، ما أدخلهم في مشاكل مالية مع أطراف أخرى.

احتيال وخديعة متعمدة

وفقاً للبند 14 من الوثيقة، قام كل من المتهمين في القضية بخداع المستثمرين والاحتيال عليهم بما يمثل عملاً إجرامياً مدبراً من جانبهم، بما في ذلك الاحتيال على مؤسسات مالية وغيرها، من بينها صندوق التقاعد الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى تكبد المستثمرين خسائر مالية فادحة بسبب سوء استخدام الموارد من جهة، والإجرام المتعمد المتمثل في تضليل المستثمرين والاحتيال عليهم، من خلال استخدام أموالهم بطريقة غير مشروعة ومخالفة للقانون.

كما ذكرت الوثيقة في بندها ال 22 أن «أبراج» واجهت العديد من حالات عجز السيولة المالية قبل عام من انهيارها، حيث كان رفيق لاخاني يطلع عارف نقفي والمتهمين الآخرين على نحو شهري بالتفاصيل والوضع المالي للشركة، حيث كان يعرض عليهم مخططات ووثائق تشير إلى الجوانب المالية، مثل المديونيات، والنقد المتوفر للشركة، والمبالغ مستحقة الدفع، والعجز المتوقع، وغيرها من التفاصيل، وهي المخططات الموثقة بالبريد الإلكتروني.

تأخير استحقاقات المستثمرين

وفي البند ال 23، أشارت الوثيقة إلى أنه وبدلاً من كشف الحقائق المتعلقة بخطورة الوضع المالي للشركة، قام عارف نقفي بإصدار أوامره لموظفي الشركة لتبني استراتيجيات تقوم الشركة بموجبها بأخذ أموال المستثمرين من الصناديق الاستثمارية من دون الرجوع إليهم، واستخدامها في تغطية العجز المالي الذي عانته الشركة مراراً وتكراراً، ما أدى إلى حجب المستثمرين عن الوضع المالي الحقيقي للشركة، إضافة إلى أن نقفي أصدر توجيهاته بتأخير صرف مستحقات المستثمرين الذين ضخوا أموالهم في الصناديق الاستثمارية، مخالفاً بذلك سداد التزامات الشركة نحو المستثمرين في تواريخ الاستحقاق المحددة.

وذكرت الوثيقة في بندها ال 24 أن استخدام المتهمين لأموال مستثمري الصناديق لم يكن متوافقاً مع حجم رأسمال الشركة، على الرغم من الشروط الصارمة التي وضعها المستثمرون بعدم التعرض لأموالهم، أو استخدامها خارج أطر الاستثمارات المتعارف عليها، وعلى الرغم من أنهم لم يمنحوا إدارة الشركة الصلاحية لاستخدام أموالهم بما يرونه مناسباً، إلا أن المتهمين قاموا بتحويل الأموال من الصناديق الاستثمارية بطرق احتيالية إلى حساباتهم الخاصة عبر حسابات «أبراج». كما أظهرت لائحة الاتهام رسالة إلكترونية مؤرخة في 9 يناير/‏‏‏ كانون الثاني 2014، مفادها أن أحد الموظفين الماليين بالشركة أخطر المتهمين في اللائحة بأن الشركة ستواجه عجزاً مالياً بقيمة 100 مليون دولار بحلول الخامس عشر من يونيو، وأن العجز المالي سيبلغ في منتصف شهر مارس نحو 5 ملايين دولار.

معاناة متواصلة من العجز المالي

وجاء في البند ال 29 من لائحة الاتهام أنه وبحلول شهر مايو/‏‏‏ أيار من العام 2015، شهد العجز المالي للشركة نمواً مطرداً بلغ نحو 219 مليون دولار، وقام المتهمون بعد ذلك بسحب أي سيولة نقدية متوفرة في الصناديق الاستثمارية ومن دون الأخذ في الاعتبار هيكلية تلك الصناديق، أو القيود التي تفرض عليهم أخذ موافقة المستثمرين قبل التصرف فيها.

الاستمرار في نهب المستثمرين

وعلى الرغم من أن «أبراج» حصلت على أموال إضافية من «انفسمنت أدفايزرز» الأمريكية بلغت 150 مليون دولار على الأقل، وفقاً لما تعهدت به، جاء في البند ال 33 من اللائحة أن «أبراج» قامت باستخدام هذه الأموال أيضاً بطريقة غير قانونية، إلا أن تلك الأموال لم تعالج الأزمة المالية الكبيرة التي كانت تعانيها الشركة. وفي تاريخ 28 مارس/‏‏‏ آذار 2016، أرسل رفيق لاخاني رسالة بريد إلكتروني إلى كل من عارف نقفي ومصطفى عبد الودود ووقار صديقي، مفادها أنهم لن يتمكنوا من السيطرة على الوضع لأكثر من شهر واحد فقط، ما لم يقوموا بسحب مبلغ 16 مليون دولار من صندوق( APEF) ، أحد صناديق «أبراج» لسداد مبلغ 8 ملايين دولار مستحقة لأحد البنوك، وإيداع 8 ملايين دولار لدى إحدى الجهات التنظيمية، وقدر لاخاني في الرسالة نفسها إجمالي المبالغ المسحوبة من صندوق ( APEF) حتى ذلك الوقت ب219 مليون دولار.

كما قام المتهمون في هذه اللائحة، باستخدام أموال المستثمرين لسداد مستحقاتهم الشخصية على شكل مساهمات مستثمرين ورواتب وحوافز، وفقاً لما جاء في البند 47 من اللائحة، والتي أشارت أيضاً إلى أنه وبين العامين 2011 و2018، استلم عبد الودود ما مجموعه 8 ملايين دولار على شكل رواتب وحوافز، بينما تلقى صديقي خلال الفترة نفسها ما مجموعه 7 ملايين دولار على شكل رواتب وحوافز. وأكدت الوثيقة في هذا البند أن المتهمين كانوا يتلقون رواتبهم وحوافزهم كاملة على الرغم من أن المستثمرين لم يكونوا يتلقون أي عائدات على استثماراتهم خلال تلك الفترة المذكورة.

تقارير زائفة

ونتيجة للتضليل الذي مارسته إدارة «أبراج»، فإن التقارير الفصلية التي كانت الشركة توزعها على المستثمرين تضمنت الكثير من المعلومات المغلوطة، فبين العامين 2014 و2018، قامت «أبراج» بتوزيع العديد من التقارير الفصلية للمستثمرين، بمن فيهم مستثمرو الولايات المتحدة، والتي لم تتضمن أي إشارة إلى أن الشركة واجهت مشاكل مالية، أو أنها تخلفت عن سداد الكثير من مديونياتها في تواريخ استحقاقها، أو استخدامها لأموال المستثمرين لأغراض خاصة من دون الحصول على موافقتهم.

مماطلات وهروب إلى الأمام

في نوفمبر من العام 2017، طلب مندوب مستثمري صندوق الرعاية الصحية من «أبراج» توضيحات حول الطريقة التي تم بها استخدام أموال المستثمرين في الصندوق، في الفترة بين نوفمبر 2016 ونوفمبر 2017، مع إرفاق كشوفات الحساب المصرفية التي تؤكد تلك المعاملات، إلا أن طلبه لقي مماطلة كبيرة من جانب المتهمين.

كما حول المتهمون التملص من مسؤوليتهم في تبديد أموال صندوق الرعاية الصحية، الذي تبلغ قيمة استثماراته 6 مليارات دولار، وكانت الشركة في وضع مالي سيئ جداً في بداية 2017، حيث واجهت عجزاً بلغ أكثر من 200 مليون دولار بصندوق (APEF) ، ونحو 100 مليون دولار تم استخدامها لأغراض شخصية من صندوق الرعاية الصحية، وعوضاً عن كشف الحقائق، حاول المتهمون التملص من مسؤوليتهم عما حدث لتلك الأموال.

ورغم أن هذه المعلومات سوف تخضع للتدقيق القانوني ضمن أصول المحاكمات المتبعة في بلد المحاكمة، إلا أن المحققين سردوا ما عثروا عليه من معلومات أثناء التحقيق، وربما كان ما خفي أعظم.

طمس آثار الجريمة

البند ال 55 من لائحة الاتهام ذكر أن عارف نقفي وجه أحد مسؤولي الشركة عبر رسالة إلكترونية بمحو آثار الجرائم التي ارتكبها هو وشركاؤه من المتهمين في ما يتعلق باستثمارات «أبراج» في باكستان، من خلال إزالة أي إشارة إلى صندوقي «خدمات كهرباء كراتشي»، و«كهرباء كراتشي» من السجلات الرسمية. كما أمر نقفي ذلك الموظف بإرسال الوثائق عبر حسابه الشخصي في «جي ميل»، محذراً إياه أنه إذا ما وقعت هذه الوثائق في أيدي أطراف غير موثوقة، فإنها ستدمرهم جميعاً، وأنه يجب ألا يقوم باستشارة أي من مستشاري الشركة بخصوصها، أو الحديث حولها.

المتهمون الرئيسيون والأدوار التي لعبوها وفقاً للائحة الاتهام

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عارف نقفي

عارف نقفي هو مؤسس الشركة، ورئيسها التنفيذي خلال الفترة التي وقعت فيها المخالفات المذكورة في لائحة الاتهام، وكانت له كامل الصلاحيات وأعلاها في «أبراج» طوال فترة وجوده فيها، وهو من أصدر الأوامر الرئيسية، ورسم الخطوط العريضة لأفراد إدارته لارتكاب المخالفات المذكورة في لائحة الاتهام، كما أنه متورط بشكل مباشر في الاحتيال على المستثمرين

وقار صديقي





وقار صديقي الشريك الإداري ل«أبراج» ، كان مشرفاً وملماً، بحكم منصبه كمدير للعمليات في الشركة، بسلوكيات المديرين المسؤولين عن الأنشطة العامة ل«أبراج»، وكان يعمل، وفقاً لما جاء في الوثيقة، تحت إمرة عارف نقفي، وعمل على تطبيع الأنشطة الإجرامية التي يقوم بها المتهمون في الشركة بعلم نقفي شخصياً. وقام صديقي بتضليل المستثمرين.

رفيق لاخاني





رفيق لاخاني كان نائباً لرئيس الشركة، ومسؤولاً عن التدفق النقدي اليومي. واستناداً إلى التعليمات التي تلقاها من عارف نقفي، فإنه مارس أنشطة إجرامية، من بينها إصدار أوامر باستخدام الأموال الخاصة بالمستثمرين من الصناديق التي تديرها الشركة، وتحويلها إلى حسابات تديرها «أبراج»، ومن ثم تحويل تلك الأموال إلى الحسابات الشخصية للمتهمين.

مصطفى عبد الودود





مصطفى عبد الودود كان الشريك الإداري ل«أبراج» مسؤولاً عن إدارة استثمارات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشارك في العديد من الأنشطة التي قام بها المتهمون في هذه اللائحة، بما في ذلك تضليل المستثمرين بالبيانات المزورة، وتقديم معلومات تشير إلى تقييم الشركة بأكبر من قيمتها الحقيقية، ووضعها الاستثماري والمالي.

أشيش ديف





أشيش ديف، المسؤول المالي الأول عن «أبراج»، حيث استغل خلال قيامه بمهامه الصلاحيات المخولة إليه، وتنفيذ عمليات إجرامية مع الأفراد الآخرين بعدة طرق، بما فيها تقديم تقارير مالية مغلوطة عن الوضع المالي للشركة، تم تقديمها للمستثمرين والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية وغيرها.

سفندران فيتيفيتبيلاي





سفندران فيتيفيتبيلاي كان، شريكاً إدارياً ومسؤولاً عن الإشراف على المشروعات الاستثمارية للشركة، بما في ذلك صندوق الرعاية الصحية، وقام باستغلال منصبه وصلاحياته في الشركة للقيام بأنشطة إجرامية تتضمن الاحتيال على المستثمرين والمؤسسات المالية وتقديم معلومات مغلوطة للمستثمرين في ما يتعلق بطريقة استغلال أموالهم في الصناديق الاستثمارية ل«أبراج».



