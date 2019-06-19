1000 خبير يناقشون بدبي توقعات محاصيل البقوليات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس دعمه الرسمي لمؤتمر الاتحاد العالمي للبقوليات 2020 - الحدث الأبرز لصناعة البقوليات العالمية - والذي سيعقد في فندق جراند حياة في دبي في شهر إبريل 2020.

ومن المتوقع أن يشارك في هذا الحدث نحو 1000 من الأكاديميين والهيئات الحكومية والمنظمات الزراعية وخبراء الأغذية والزراعة والتجار وخبراء صناعة البقوليات من أكثر من 100 دولة. ومن خلال سلسلة من حلقات النقاش والخطب الرئيسية، ستناقش المجموعة الإنتاج العالمي للبقوليات واستهلاكها وتجارتها وأداء هذه الصناعة، فضلاً عن الفرص التجارية التي يقدمها إكسبو 2020 للقطاع ككل.

وتعليقاً على عقد هذا الحدث الهام في دبي، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «ليس هناك وقت أفضل من الوقت الراهن لإجراء نقاشات حول الزراعة وتعزيز تجارة البقوليات، وإنه لمن دواعي سرور مركز دبي للسلع المتعددة أن يكون له دور في جلب هذا الحدث إلى دبي».