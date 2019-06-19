«ليبرا».. عملة مشفرة لـ 2.7 مليار مستخدم في «فيسبوك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسعى «فيسبوك» لإدخال العملات المشفرة إلى الحياة اليومية لمستخدميها البالغ عددهم حوالي 2,7 مليارمستخدم ، من خلال عملتها الافتراضية «ليبرا» التي تتيح شراء سلع أو تحويل أموال بالسهولة عينها لإرسال الرسائل عبر خدمتها.

فمن خلال خوض هذا المجال الشائك بعد عشر سنوات على إطلاق «بيتكوين»، أشهر العملات الافتراضية التي غالباً ما تتعرض لانتقادات بفعل عمليات قرصنة واتهامات بغسل أموال، تواجه «فيسبوك» تحدياً كبيراً خصوصاً في ظل أزمة الثقة التي تواجهها هذه الشبكة الكبرى إثر سلسلة فضائح تتناول إدارتها لبيانات مستخدميها الخاصة.

وستقدم «ليبرا» اعتباراً من النصف الأول من 2020 طريقة دفع جديدة خارج المسارات المصرفية التقليدية، إذ تسعى «فيسبوك» لأن تشكل هذه العملة حجر الزاوية لنظام مالي جديد يتخطى حواجز اختلاف العملات، وهي أداة من شأنها أن تستقطب خصوصاً اهتمام الجهات المقصاة عن النظام المصرفي، في البلدان النامية على سبيل المثال.

وسيزود المستخدمون عبر هواتفهم الذكية محفظة عملات رقمية تسمى «كاليبرا» ستدمجها «فيسبوك» مباشرة على خدمتيها «مسنجر» و«واتساب»، بما يتيح لهم شراء سلع فضلاً عن تحويل الأموال أو استلامها، وفق ما أفاد مسؤولون عن المشروع لوكالة فرانس برس.