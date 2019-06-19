نقص الكفاءة الرقمية يعيق نجاح 64% من الشركات في الإمارات

دبي: ”الخليج 365”

توصل بحث جديد أجرته وحدة المعلومات التابعة لمجلة «الإيكونوميست» إلى أن الكفاءات الرقمية باتت حيوية؛ لتحقيق أهداف الأعمال. وفي المقارنة المعيارية لكفاءات الأداء الرقمي، اعتبر 83 في المئة من المشاركين في الاستبيان في الإمارات أن الكفاءات الرقمية إما مهمّة جداً أو فائقة الأهمية؛ لتحقيق سرعة التكيف المؤسسي ورضا العاملين واستقطاب المواهب، من جملة عوامل أخرى.

ويكشف الاستبيان عن إدراك مشترك لدى الأعمال لأهمية التحول الرقمي في تحقيق الأهداف والمحافظة على القدرات التنافسية. ومع ذلك، أشارت 64 في المئة من المؤسسات في الإمارات إلى أنها تواجه صعوبات في تحقيق هذه الأهداف المهمّة؛ بسبب نقص الكفاءات الرقمية. وهذه النسبة أعلى من النسبة السائدة لدى مؤسسات أمريكا الشمالية (54%) وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (56%). وبوجه خاص، أشار 74 في المئة من المشاركين في الاستبيان في الإمارات إلى أن فجوات الكفاءة الرقمية التي يعانونها قد أثرت سلبياً في تجربة المستخدم.