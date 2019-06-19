«إعمار العقارية» الأنشط بـ 20.4 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.56% عند مستوى 2628.83 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم العقار والبنوك والسلع والخدمات والاستثمار والاتصالات.

شهد السوق تداول 75.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 111.7 مليون درهم، نفذت من خلال 2502 صفقة، وجرى تداول أسهم 34 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 19 شركة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 20.4 مليون درهم، ونزل بنسبة 0.23% إلى 4.34 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 19.6 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.6% إلى 5.07 درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي حصد سيولة قرب 10 ملايين درهم فقط، وارتفع على إثرها 1.34% وأغلق عند 11.35 درهم.

وجاء سهم «إعمار مولز» في مقدمة الرابحين بنسبة ارتفاع 3.76% مغلقاً عند 1.93 درهم، تلاه سهم «السلام القابضة»، وارتفع بنسبة 2.92% إلى 0.494 درهم، ثم سهم «دي إكس بي» بصعوده بنسبة 2.17% وإغلاقه عند 0.188 درهم.

وبالعكس، نزل سهم «المدينة للتمويل» بنسبة 8.33% وأغلق عند 0.22 درهم، ثم سهم «اكتتاب» بهبوطه بنسبة 6.67% مغلقاً عند 0.168 درهم، ثم سهم «أمان» ونزل بنسبة 3.89% إلى 0.445 درهم.