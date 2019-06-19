«مرحبا» تفتتح صالتها الأولى في سنغافورة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



افتتحت «مرحبا»، التي تعد جزءاً من دناتا، صالتها الأولى في سنغافورة،وبدأت تقديم خدماتها للمسافرين في جميع الدرجات بمطار شانغي الدولي. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة «مرحبا»؛ لتوسيع تواجدها عبر العالم؛ حيث تدير حالياً صالات في دبي وملبورن وكراتشي.

وتتسع صالة «مرحبا»، التي تقع في المبنى 3 بمطار شانغي الدولي، ل130 شخصاً وتوفر مناطق مخصصة للاسترخاء والاستحمام وتناول المأكولات، إضافة إلى توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي السريعة. وتوظف «مرحبا» 40 شخصاً يتحدثون 6 لغات؛ لضمان حصول العملاء على أفضل خدمة.

وقال ديرك جوفيرتس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لدناتا في آسيا والمحيط الهادئ: يسرنا افتتاح أحدث صالات «مرحبا» في مطار شانغي، الذي يعد واحداً من أكبر مراكز عملياتنا. وفي الوقت الذي يتطلع المسافرون اليوم إلى تجربة سفر سلسة، فإننا نلتزم بمساعدة عملائنا من شركات الخطوط الجوية على تحقيق ذلك؛ من خلال توفير خدمات مناولة أرضية وتموين ذات جودة عالية وموثوقة في واحد من أكثف المطارات العالمية حركةً. وتساهم صالاتنا ال12، التي توفر مستوى الجودة ذاته حول العالم، في ضمان تجربة مميزة للعملاء في المطار. ويتطلع فريق عملنا إلى استقبال جميع المسافرين أو العابرين في صالة «مرحبا» الجديدة في سنغافورة.

ويعد مطار شانغي سابع أكثر المطارات ازدحاماً في العالم؛ حيث سافر عبره أكثر من 65 مليون شخص في عام 2018. ويسّر أكثر من 100 ناقلة جوية رحلات إلى المطار وتقلع منه ما يزيد على 7400 رحلة أسبوعياً.