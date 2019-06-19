افتتاح أول مركز لطباعة الخرسانة الثلاثية الأبعاد في دبي

دبي:”الخليج 365”

افتتحت شركة «Concreative» المتخصصة في مجال طباعة الخرسانة الثلاثية الأبعاد فرعها الأول لإنتاج الوحدات التراكمية الضخمة في دولة الإمارات في مدينة دبي، والذي يقدم الخدمات المدمجة لتصميم وإنتاج وتركيب عناصر هندسية وإنشائية من الخرسانة المطبوعة بشكل ثلاثي الأبعاد.

وتهدف «كونكرايتيف» منذ اليوم وحتى عام 2030 إلى تشيد 25% من المباني الجديدة وفق الطباعة الثلاثية الأبعاد في مدينة دبي ودولة الإمارات

وتوفر «كونكرايتيف» أداة جديدة للسوق الإماراتية تساعد المهندسين على تحدي الصعوبات في اعتماد هياكل الصب القياسية من خلال توفير الوسائل اللازمة لتصميم وإنتاج العناصر الهندسية والبناء المعقدة المصنوعة من الخرسانة، وبالتالي تؤدي إلى عمليات أقل استهلاكاً للمواد الأولية وأكثر قابلية للاستجابة وأكثر نظافة وأقل إرهاقاً وضجيجاً وخطراً على الموظفين.

وعبر خليل دغري، المدير المؤسس للشركة عن سعادته بافتتاح هذا المشروع قائلاً: «يسرنا أن نقدم أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال ولا سيما المساعدة على إعداد التصميم (شكل المنتج وبناء الهيكل والتصميم التوليدي)، إذ إن أدواتنا تساعد على تصنيع عناصر البناء الأساسية وفق القياسات المطلوبة من الخرسانة العالية الأداء وذلك بفضل عملية الطباعة الآلية تماماً والذراع الروبوتية ب6 محاور القادرة على اعتماد طبقات متتالية لصنع عناصر يبلغ طولها 5 أمتار وارتفاعها 3 أمتار».