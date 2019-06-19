ارتفاع مستمر لمؤشر ثقة الأعمال في دبي منذ الربع الثاني 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سامي مسالمة

تشير نتائج مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن «اقتصادية دبي»، ارتفاعاً في التوقعات الاقتصادية لإمارة دبي منذ الربع الثاني من العام الماضي 2018 وصولاً إلى الربع الأول من العام الجاري 2019، إذ شهد المؤشر تسجيل 112.7 نقطة خلال الربع الثاني 2018، لينمو بعدها بنسبة 5.1% خلال الربع الثالث من العام ذاته مسجلاً 118.5 نقطة.

وواصل المؤشر نموه، ليرتفع بنسبة 6.5% خلال الربع الرابع من العام 2018 مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، مسجلاً 126.2 نقطة، في حين شهد الربع الأول من العام الجاري 2019 نمواً أيضاً بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، ليسجل 126.9 نقطة، متفوقاً بذلك بفارق 10.2 نقطة عن الربع الأول من العام 2018 والذي سجل حينها 116.7 نقطة، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في آفاق النمو والتفاؤل العام لدى مجتمع الأعمال، كما أبدت غالبية الشركات عزمها على تقديم طلبات شراء جديدة متوقعة بذلك زيادة في حجم المبيعات ومؤشرات الإيرادات والأرباح.

وتوفر دبي كافة أشكال الدعم والخدمات المساندة إلى جميع الشركات العالمية الفردية ومتعددة الجنسيات؛ حيث تتعدد قطاعات الأعمال؛ لتشكل خيارات متنوعة للمستثمرين الطامحين لتحقيق أفضل الإيرادات ونتائج الأعمال، خاصة بالنسبة لتلك الشركات التي تستطيع الاعتماد على الصناعات والأعمال الرائدة.