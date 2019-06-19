التحول التكنولوجي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتبر التحول الرقمي من المواضيع الرئيسية بالنسبة لأغلب المؤسسات في المنطقة، فقد كشفت دراسة هذا العام أيضاً عن وعي متزايد بالتأثير المذهل لتكنولوجيا الجيل-التالي في متغيرات التنافسية داخل الصناعات (ارتفاع يصل إلى 31٪، عما كان عليه 23٪ في العام الماضي). وقد تراجعت توقعات حدوث خلل كبير في عمليات الشركة وأدائها (16٪ مقارنةً بنسبة 18٪ في العام الماضي) أو في البلدان (14٪، انخفاضاً عن 21٪ العام الماضي). ولم تختلف النسب كثيراً على مستوى الإمارات مع توقّع 16% تأثر اقتصادات دولهم بالتحول التكنولوجي، و20% توقعوا تأثر قطاعات عملهم، و14% توقعوا تأثر أداء شركاتهم من التطور الرقمي المتسارع.

وعندما تم طرح التساؤل عن أكبر التحديات التكنولوجية التي تواجه الوضع الاقتصادي، أشار المديرون التنفيذيون الماليون في دراسة هذا العام إلى أن أكبر التحديات هو تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي 59٪، وتطبيقات Fintech للمدفوعات وإدارة المخاطر أو إدارة الاستثمار(48٪ وإنترنت الأشياء، والتي تشمل أجهزة استشعار مدمجة، وأجهزة الاتصال بالإنترنت في كل مكان 43٪.

وفي ظل هذه الظروف، وبالتوازي مع التركيز على الجيل القادم، فإن العديد من الشركات في الشرق الأوسط أضحت تستثمر في هذه التقنيات الناشئة. وأكثرها شيوعاً هي تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث أشار 66٪ من المشاركين في الدراسة إلى أن هذا كان مجال التركيز الرئيسي لها (ومثل ذلك ارتفاعاً من 40٪ في عام 2018).