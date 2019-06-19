دبي تستعد للدورة الـ 22 من «مفاجآت صيف دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

تستعدّ دبي للاحتفال بمفاجآت صيف دبي للعام الجاري 2019؛ وذلك بعد غد الجمعة الموافق 21 يونيو/‏‏حزيران، وتستمر لمدة 44 يوماً، وتضم فعاليات ترفيهية وتجارب تسوّق، إلى جانب العديد من الفعاليات العائلية المملوءة بالمرح والتي تستضيفها المدينة، إضافة إلى الحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية والخصومات التي تملأ أرجاء المدينة.

وسيكون بانتظار زوار مراكز التسوق مجموعة كبيرة من الخصومات والعروض في وجهات التسوّق المفضّلة في جميع المراكز التجارية والترفيهية في دبي، فيما ستقدم الفنادق والمنتجعات العالمية خلال هذه الفترة عروضاً وخصومات كبيرة؛ تشمل: البوفيهات والمطاعم الفاخرة، إضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال الاستمتاع بالعروض الخاصة للحدائق المائية في دبي وفي متنزهات الألعاب الترفيهية المملوءة بالمغامرات.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة ال22 الحالية من الفعالية نسبة مشاركة عالية تتخطى الدورة الماضية، والتي شهدت مشاركة أكثر من 3500 متجر، و700 علامة تجارية في مختلف أرجاء الإمارة، وستنطلق المفاجآت بزخم كبير من التخفيضات؛ لتقدّم للمتسوقين تخفيضات بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 90 في المئة، وستستهل المراكز التجارية لمجموعة ماجد الفطيم النسخة ال 22 من «مفاجآت صيف دبي» بإطلاق عرض الخصومات الكبيرة لمدة 12 ساعة في الحادي والعشرين من يونيو/‏‏حزيران الجاري، اعتباراً من الساعة ال12 ظهراً وحتى منتصف الليل، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

«عالم مدهش»

وسيحظى المتسوقون الذين ينفقون 250 درهماً في «سيتي سنتر مردف»، بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى، إضافة إلى دخول «عالم مدهش»، وهي المنطقة التعليمية والترفيهية العائلية، والتي تعد مناسبة لجميع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، وتتضمن المنطقة ورش عمل تعليمية ومنطقة مخصصة للألعاب الإلكترونية، ومنصات للفنون والأعمال اليدوية، إضافة إلى الألعاب الشيقة وتجربة ألعاب الواقع الافتراضي «VR» الشيقة.

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12 ساعة تخفيضات

تنطلق الدورة الحالية من الفعاليات ب12 ساعة تسوق في مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم في الحادي والعشرين من يونيو/‏‏حزيران الجاري، اعتباراً من الساعة ال12 ظهراً وحتى منتصف الليل، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة؛ وذلك تماشياً مع التقويم السنوي لقطاع التجزئة في «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر معيصم»، و«سيتي سنتر الشندغة» و«ماي سيتي سنتر» البرشاء.

وستقدم متاجر التجزئة المشاركة في الحملة عروضاً ترويجية وخصومات كبيرة تصل إلى 90% على الأزياء والمجوهرات والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية، كما سيحصل المتسوقون على فرصة للفوز ببطاقة هدايا تبلغ قيمتها 50 ألف درهم عند إنفاق 300 درهم، كما ستتوفر مواقف سيارات مجانية للمتسوقين خلال تلك الفعالية.

كما سيتيح «مول الإمارات» التابع للمجموعة فرصة الفوز يومياً ولمدة 44 يوماً؛ حيث سيتم إجراء سحب يومي لبطاقة هدايا تبلغ قيمتها 10000 درهم، عند التسوق بقيمة 600 درهم، وأطلق «مول الإمارات» أيضاً حملة الصيف الذهبية؛ لتعزيز تجربة التسوق في السلع الفاخرة، وهو العرض الذي يوفر مكافآت فورية وخدمات مخصصة لمتسوقي السلع الفاخرة، وسيحصل متسوقو السلع الفاخرة من أحد المصممين العالميين بمول الإمارات على مكافأة فورية خلال حملة الصيف الذهبية، وطوال فترة الصيف، وسيحصل متسوقو «مول الإمارات» الذين ينفقون 3000 درهم في أي من المتاجر الفاخرة المشاركة في الحملة، على بطاقة هدايا تمثل مكافأة نقدية فورية بقيمة 3% من مشترياتهم.

وستقدم أيضاً المراكز التجارية الأخرى التابعة للمجموعة، والمتمثلة في «سيتي سنتر ديرة»، و«مردف» و«معيصم» و«الشندغة» العديد من الفرص للفوز ببطاقات هدايا متنوعة عند إنفاق 200 درهم فما فوق، كما ستتيح المراكز فعاليات ترفيهية عائلية على مدار أيام الفعالية، والتي تمتد حتى الثالث من أغسطس/‏‏آب المقبل.

ويتعاون «سيتي سنتر مردف» مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة؛ لمنح فائز واحد محظوظ فرصة لربح مليون درهم فورية نقداً، ضمن مسابقة «تدوير العجلة»، يتعين على المتسوقين إنفاق 350 درهماً أو أكثر في المركز لدخول السحب، بعد تقديم إيصالات الشراء الخاصة بهم إلى أحد مكاتب خدمة العملاء بالمركز، وسيتم اختيار فائز واحد في 31 يوليو/‏‏تموز لفرصة «تدوير العجلة» وربح الجائزة الكبرى.

سوق التنين

يستعد سوق التنين لرفع درجة المتعة بفعالياته وعروضه خلال مفاجآت صيف دبي عبر عروض تسوق واربح وجوائزها، والتي تشتمل على ربح سيارة جديدة من نوع «بي إم دبليو جران» كوبيه الفئة الرابعة، وغيرها من الجوائز مثل الهواتف الذكية وقسائم التسوق، كما تضم فعاليات سوق التنين خلال المهرجان عروضاً مثيرة وممتعة لدراجات «بي إم إكس» الهوائية، ومسيرات أشباه المشاهير والمسيرات المتجولة وغيرها من الفعاليات.