شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تعتزم زيادة طائرات «إيرباص إيه 320- نيو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت شركة الخطوط الجوية السعودية زيادة طلبياتها من طائرات إيرباص فئة إيه320-نيو من 35 لما يصل إلى 100 طائرة، من بينها 35 طائرة خيارية، حسبما ذكرت الشركتان.

وقالت الشركتان، أمس، إن الطلبية الإضافية ترفع طلبية شركة الطيران من طائرات الفئة إيه-320نيو إلى 65، منها 15 طائرة من طراز إيه321-إكس.إل.آر الجديدة. (رويترز)

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