«نخيل» تستضيف نائبة رئيس فيتنام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرت دانغ ثي نغوك ثينه، نائب رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وعلي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، محادثات لتعزيز التعاون طويل الأجل، وذلك في مجال التطوير العقاري.

وقامت نائب الرئيس والوفد الحكومي المرافق لها، بزيارة المقر الرئيسي لشركة «نخيل» بدبي لإجراء المحادثات، وذلك قبل القيام بجولة بحرية على متن القارب في «نخلة جميرا».

واطلع الضيوف على كيفية تسخير شركة «نخيل» للإبداع والابتكار لتضع معايير جديدة في مجال التخطيط الرئيسي وتطوير الواجهات البحرية والتصميم الحضري، كما تمت مناقشة سبل الاستفادة من الخبرة العريقة للشركة في جمهورية فيتنام الاشتراكية، حيث تعمل «ليمتلس» الشركة الشقيقة ل«نخيل»، على تطوير مشروع «هالونغ ستار»، الذي تبلغ تكلفته ملياري درهم، ويقام على مساحة 126 هكتاراً.