شكرا لقرائتكم خبر عن «نخيل» تستضيف نائبة رئيس فيتنام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرت دانغ ثي نغوك ثينه، نائب رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وعلي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، محادثات لتعزيز التعاون طويل الأجل، وذلك في مجال التطوير العقاري.
وقامت نائب الرئيس والوفد الحكومي المرافق لها، بزيارة المقر الرئيسي لشركة «نخيل» بدبي لإجراء المحادثات، وذلك قبل القيام بجولة بحرية على متن القارب في «نخلة جميرا».
واطلع الضيوف على كيفية تسخير شركة «نخيل» للإبداع والابتكار لتضع معايير جديدة في مجال التخطيط الرئيسي وتطوير الواجهات البحرية والتصميم الحضري، كما تمت مناقشة سبل الاستفادة من الخبرة العريقة للشركة في جمهورية فيتنام الاشتراكية، حيث تعمل «ليمتلس» الشركة الشقيقة ل«نخيل»، على تطوير مشروع «هالونغ ستار»، الذي تبلغ تكلفته ملياري درهم، ويقام على مساحة 126 هكتاراً.
كانت هذه تفاصيل خبر «نخيل» تستضيف نائبة رئيس فيتنام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.