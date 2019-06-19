شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الطاقة وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 18-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة بيت الطاقة القابضة (ENERGYH) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -9.27% بما يعادل -2.40 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وأخيراً في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 26.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 21.57 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.57 ومستوى المقاومة 26.00 .