شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 18-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سهم بنك بوبيان (BOUBYAN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.17% بما يعادل -1.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 560.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 597.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 566.00 ومستوى المقاومة 597.00 .