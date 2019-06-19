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شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 18-06-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، جاء ارتفاع سهم ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات (ALAFCO) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.43% بما يعادل 1.00 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 217.00 ، طيلة ثبات المقاومة 250.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 226.00 ومستوى المقاومة 240.00 .
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