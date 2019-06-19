شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 18-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مدينة المعرفة (4310) في آخر جلساته ، ليحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، ليلامس بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.80% بما يعادل 0.17 ريال ، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 10.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 9.01 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.25 ومستوى المقاومة 10.00 .