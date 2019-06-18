السعودية تعتزم إصدار صكوك دولارية نهاية 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم السعودية إصدار صكوك دولارية بحلول نهاية العام الحالي 2019، بحسب رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية، فهد السيف، مشيرا إلى أن المملكة ستطرق أسواق السندات الدولية بصفة منتظمة في المستقبل.

وقال رئيس مكتب إدارة الدين، للصحافيين على هامش مؤتمر في لندن «نخطط لإصدار صكوك بالدولار قبل نهاية العام الحالي».

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وأضاف أن المملكة ستظل مصدرا «نشطا» في أسواق السندات الدولارية، وتتطلع لجمع رؤوس أموال بعملات أخرى من بينها اليورو.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت في 25 مارس الماضي، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2019، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي. وجرى تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.075 مليارات ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان آنذاك أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى منهما تبلغ 2.395 مليار ريال. ويصبح الحجم النهائي للشريحة 7.844 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2029.

وتبلغ الشريحة الثانية 3.680 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2034.