«السعودية» تتفق مع إيرباص للاستحواذ على 30 طائرة وأحقية إضافة 35 أخرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركة إيرباص لصناعة الطائرات أمس، اتفاقية يتم بموجبها زيادة عدد طائرات الطلبية الحالية للخطوط السعودية من فئتي A321/A320-neo، وعددها 35 طائرة لتصبح 100 طائرة عبر طلبية جديدة تشمل 65 طائرة، منها اتفاقية مؤكدة تستحوذ بموجبها الخطوط السعودية على 30 طائرة من طراز A320neo مع أحقية، إضافة 35 طائرة أخرى من فئتي A321/A320-neo.

ووقع الاتفاقية برعاية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور غسان الشبل في معرض باريس للطيران 2019، مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر ورئيس الشؤون التجارية في إيرباص كريستيان شيرير.

واشتملت الاتفاقية إلى جانب طلبية الطائرات على تنسيق وتعزيز أوجه التعاون لدعم المحتوى المحلي للمملكة في مجال صناعة وهندسة الطيران والنقل الجوي، وتعزيز المقدرات الفنية المحلية وتدريب الموارد البشرية وتوفير فرص العمل في هذا القطاع.

توفير سعة مقعدية

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وأوضح الجاسر أن الطائرات ستوجه بشكل أساسي لتنفيذ أولويات خطط المؤسسة لتطوير الأداء التشغيلي وتوفير السعة المقعدية الملائمة لخدمة النقل الجوي داخل المملكة بصفة رئيسية وربطها بشتى أنحاء العالم، مما يسهم في تحقيق عدد من المبادرات الأخرى لرؤية المملكة، والتي من ضمنها تطوير وتنمية قطاعات الحج والعمرة والسياحة.

وأشار إلى أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية استلام أكثر من 80 طائرة متنوعة الأحجام من شركتي إيرباص وبوينج، ويتم استلام المزيد من الطائرات هذا العام والأعوام القليلة المقبلة وفق اتفاقيات سبق الإعلان عنها.

صفقة جديدة قريبا

وأكد الجاسر أن الخطوط السعودية ماضية في زيادة عدد طائرات أسطولها ودعمه بأحدث الطائرات على مستوى العالم، وسوف تعلن خلال الأشهر القليلة المقبلة عن صفقة أخرى جديدة تتضمن شراء طائرات حديثة عريضة البدن، لتنفيذ المزيد من خطط التطوير والتوسع في التشغيل داخليا ودوليا لتنمية حصتها في سوق النقل الدولي عبر زيادة الرحلات والسعة المقعدية إلى الوجهات، مبينا أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين 18 وجهة دولية جديدة في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا كان آخرها الرحلات المباشرة إلى كل من أثينا ومراكش يومي 5 و6 يونيو الحالي.

أحدث تقنية للاتصالات

وأشار الجاسر إلى أن تحديث وتنمية الأسطول يواكبه تنفيذ خطط وبرامج لتطوير الخدمات والمنتجات، ويتم حاليا تزويد جميع طائرات الخطوط السعودية بأحدث تقنية الاتصالات الفضائية المتقدمة على مستوى العالم، بما يمكن ضيوف «السعودية» من الاتصال الهاتفي بتقنية الجيل الثالث للهواتف المتحركة، والاستمتاع بخدمات انترنت عالية السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 ميجابايت في الثانية، ومشاهدة التلفزيون الفضائي على الهواء مباشرة كخيار ترفيهي جديد إلى جانب تحديث كامل النظام الترفيهي وزيادة وتنويع محتواه ليناسب جميع شرائح الضيوف.