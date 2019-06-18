السعودية ترفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زادت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي هذا العام، لتصل إلى 176.6 مليار دولار في أبريل 2019، مقابل 170 مليار دولار في مارس 2019 بارتفاع 6.6 مليارات دولار تمثل نسبة زيادة شهرية 3.9%، وبارتفاع سنوي مقارنة بشهر أبريل 2018 قيمته 16.7 مليار دولار تمثل نسبة زيادة 10.4%، بحسب التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية أمس.

وارتفعت حيازة السعودية خلال الثلاثة أشهر (فبراير، مارس، أبريل) بقيمة 14 مليار دولار، معوضة بذلك تراجعها في يناير 2019 والذي انخفضت فيه بنحو 9 مليارات دولار.

احتلت المركز الـ11

وحافظت السعودية على المركز الـ11 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية خلال أبريل 2019 للشهر الثالث على التوالي.

وتتوزع حيازة المملكة من السندات وأذون الخزانة الأمريكية بين 130.96 مليار دولار طويلة الأجل بنسبة 74% و45.61 مليار دولار سندات وأذون خزانة قصيرة الأجل بنسبة 26%.

تصدر الشرق الأوسط

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة تصدرت السعودية دول الشرق الأوسط استثمارا في سندات الخزانة الأمريكية، تليها الإمارات في المركز الـ22 باستثمارات بلغت 55.7 مليار دولار بعد أن ارتفعت من 55.6 مليار دولار في 2019، والكويت في المركز الـ28 عند 40.2 مليار دولار عند نفس قيمتها في مارس.

وتتصدر الصين المستثمرين في السندات وأذونات الخزينة الأمريكية بقيمة 1.113 تريليون دولار، تليها اليابان بـ 1.064 تريليون دولار، ثم البرازيل بـ306.7 مليارات دولار، والمملكة المتحدة بـ300.8 مليار دولار، وأيرلندا بـ269.7 مليار دولار، وسويسرا بـ226.9 مليار دولار.

كبار حائزي السندات الأمريكية

الدولة القيمة (مليار دولار)

01 الصين 1113.0

02 اليابان 1064.0

03 البرازيل 306.7

04 المملكة المتحدة 300.8

05 أيرلندا 269.7

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06 سويسرا 226.9

07 لوكسمبورج 223.7

08 جزر الكايمان 217.2

09 هونج كونج 205.9

10 بلجيكا 179.8

11 السعودية 176.6

12 تايوان 171.1

13 الهند 155.3

14 سنغافورة 139.3

15 فرنسا 124.5

حيازة السعودية لسندات الخزانة (2019)

القيمة (مليار دولار)

يناير 162.6

فبراير 167.0

مارس 170.0

أبريل 176.6