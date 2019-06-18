9 أشهر مهلة لطلبات تملك الأراضي المخصصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب قرارات التوزيع الذين قاموا بإحياء الأراضي المخصصة، مهلة 9 أشهر لتسجيل طلبات تملك تلك الأراضي قبل إلغائها.

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ودعت الوزارة في بيان أمس أصحاب قرارات التوزيع الذين قاموا بإحياء الأراضي المخصصة لهم، وفق النسب النظامية لتقديم طلبات تمليكها وإلغاء اختصاص من لم يقم بذلك، وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم 285 و415.

وأوضح وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان، أن التقديم متاح عبر فروع ومكاتب ووحدات الوزارة بالمناطق والمحافظات والمراكز، مشيرا إلى أن آخر موعد لذلك سيكون 16/ 6/1441.

وبين المهندس اللحيدان أن الوزارة ستشرع في إلغاء قرارات التوزيع التي لم يتقدم أصحابها بطلب إصدار تمليك لهم.