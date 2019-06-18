العوهلي والعمرو يزوران جناح SAMI في معرض باريس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - باريس

زار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI المهندس أحمد العوهلي، وقائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد العمرو، جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI في معرض باريس الجوي لعام 2019، وهو الحدث الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم في قطاع الطيران والفضاء، والذي يقام في مطار لو بورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 23 يونيو الحالي.

والتقى محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والوفد المرافق له بالرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير، الذي أطلعه على خطط الشركة الاستراتيجية، والشراكات الناجحة التي تم تأسيسها خلال الفترة الماضية مع عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية في مجالات عملها الأربعة؛ وهي الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والالكترونيات الدفاعية.

كما استقبلت شركة SAMI قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ورئيس الوفد الرسمي لوزارة الدفاع الفريق الركن مزيد العمرو في معرض باريس الجوي، حيث اجتمع مع أعضاء الإدارة التنفيذية لمناقشة التعاون المشترك، ومتابعة دور الشركة في دعم أسطول القوات المسلحة السعودية.