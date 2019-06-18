تحسين آلية دعم القرض العقاري لأصحاب الدخل أكثر من 14 ألفا والتعويض بأثر رجعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد صندوق التنمية العقارية تعديلا على آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، وذلك بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلا من خفض الدعم مباشرة من 100% إلى 35% حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أمس، أن الصندوق أجرى تعديلات وتحسينات على مصفوفة الدعم، سعيا منه لإيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحقيقا لرؤية المملكة 2030 من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم.

وقال العمودي إن أصحاب الدخل الشهري الذي يزيد على 14 ألف ريال سيتم خفض دعم قروضهم العقارية بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة في راتبه، بدلا من خفض الدعم مباشرة من 100% إلى 35%، مضيفا أنه في حال تقدم أي مستفيد راتبه 15 ألف ريال سيتم دعم القرض العقاري بنسبة 95% بعد خصم معدل 5% مقابل ألف ريال زيادة في راتبه.

وتابع العمودي: جرى اعتماد 14 ألف ريال حدا أعلى للدخل الشهري المدعوم بنسبة 100%، وأبقى الصندوق الحد الأدنى للدعم بمقدار 35% دون تغيير بالإضافة إلى استمرار العمل على المقياس الحالي الذي يعتمد على عدد أفراد الأسرة والدخل.

وأوضح أن مصفوفة الدعم الجديدة تم تطبيقها على أنظمة الصندوق العقاري، مشيرا إلى أن الصندوق سيقوم بتعويض المستفيدين السابقين الحاصلين على التمويل السكني المدعوم بنسبة أقل من 100% بناء على المصفوفة الحالية، حيث سيتم تعويضهم وإعادة جدولة مبالغ الدعم بناء على نسبة الدعم الجديدة.

وأفاد بأن الهدف من تعديل وتحسين مصفوفة الدعم الحالية هو زيادة كفاءة عمل برنامج التمويل المدعوم وزيادة نسبة رضا المستفيدين.

تفاصيل تعديل آلية دعم القرض العقاري

اعتماد 14 ألف ريال حدا أعلى للدخل المدعوم 100%

خصم 5% لكل ألف ريال زيادة بالراتب أكثر من 14 ألفا

تثبيت الحد الأدنى للدعم بمقدار 35% دون تغيير

إلغاء خفض الدعم مباشرة من 100% إلى 35%

استمرار العمل بالمقياس الحالي المتضمن عدد أفراد الأسرة والدخل

الراتب: 14 ألف ريال

نسبة الدعم: 100 %

الراتب: 15 ألف ريال

نسبة الدعم: 95 %

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الراتب: 16 ألف ريال

نسبة الدعم: 90 %

الراتب: 17 ألف ريال

نسبة الدعم: 85 %

الراتب: 18 ألف ريال

نسبة الدعم: 80 %

الراتب: 19 ألف ريال

نسبة الدعم: 75 %

الراتب: 20 ألف ريال

نسبة الدعم: 70 %

الراتب: 21 ألف ريال فأعلى

نسبة الدعم: 65 %