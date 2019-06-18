أير برودكتس لـ "مكة": السيارة التقليدية يمكن تعديلها لوقود الهيدروجين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الظهران

أطلقت كل من أرامكو السعودية وشركة أير برودكتس أمس، أول محطة من نوعها لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في السعودية، بمقر مركز التقنية الجديد التابع لشركة أير برودكتس في وادي الظهران للتقنية التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث ستزود المحطة التجريبية هيدروجينا مضغوطا عالي النقاء لأسطول مبدئي من السيارات الكهربائية من نوع تويوتا ميراي التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.

كما وقعت أرامكو السعودية اتفاقية للتوسع في إنشاء المحطات، حيث ستكون المرحلة الثانية بحسب الشركة المنفذة إنشاء عدة محطات في الجبيل قبل التوسع في مناطق أخرى.

وأكد نائب رئيس شركة أير برودكتس سمير سرحان لـ»مكة» إمكانية إجراء تعديلات على السيارات التقليدية للتحول إلى استخدام وقود الهيدروجين، عبر تعديل المحرك وبعض الأجهزة وقطع الغيار، مشيرا إلى أن ذلك يعود لقناعة الشخص حول جدوى عملية التحول التي تحتاج إلى مبالغ مالية. ولفت إلى وجود سيارات جديدة تعمل بالهيدروجين بالمملكة يمكن اقتناؤها.

ويأتي الإعلان وسط تزايد الإجماع الدولي بفوائد وقود الهيدروجين، فوفقا لتقرير صدر الأسبوع الماضي عن الوكالة الدولية للطاقة، فإن الهيدروجين يتضمن إمكانات هائلة للحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من قطاعات الطاقة المختلفة.

فرص ثمينة

وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن إطلاق أول محطة لوقود الهيدروجين يمثل أهمية في مجال البحث والتطوير لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين عالي الجودة، للحد من التلوث، كما يمثل فرصة ثمينة في التوسع في استخدامات النفط والغاز كمصادر لاستخراج الهيدروجين وبالتالي استخدامه كوقود في وسائل النقل والمواصلات المستدامة ذات الأثر البيئي النظيف وغير المؤثر في مجال التغير المناخي.

وقال إن ذلك يمثل فرصة كبيرة لشركة أرامكو وشركة أير برودكتس لاستكشاف إمكانات وقود الهيدروجين بشكل أكبر وتحقيق الهدف لتوفير مصادر طاقة عملية ومستدامة للمستقبل.

شبكة محطات

وأفاد سرحان بأن محطة تزويد السيارات بوقود الهيدروجين التي تمت إقامتها في مركز التقنية الجديد في وادي الظهران ستكون محطة نموذجية، ستتبعها عدة محطات أخرى تتطور في استخدام سيارات الهيدروجين في المنطقة الشرقية والمملكة، لافتا إلى أن شركته ستبدأ اعتبارا من العام المقبل إنشاء شبكة محطات لوقود الهيدروجين جديدة في الجبيل حيث توجد هناك فرص كبيرة خاصة بالنسبة لاستخدام الحافلات بالإضافة إلى مركبات النقل الداخلي في المنشآت الصناعية والفوركليفت، حيث توجد حاجة للحد من التلوث الذي يتسبب فيه الوقود العادي المكون من الزيت في داخل المصانع والمنشآت وفي محيطها، مشيرا إلى أن شركته ستقوم بتقييم مدى نجاح كل مرحلة من أجل البدء في المرحلة التي تليها.

500 كلم للشحنة

وحول المدخلات المستخدمة لوقود الهيدروجين، أشار سرحان إلى أن المحطات تستخدم تقنيات الضغط العالي لتحويل الغاز العالمي أو الزيت الخفيف والنافتا إلى هيدروجين من خلال ضغطه داخل خزان الوقود الخاص بالسيارة، لافتا إلى أن الضغطة الواحدة التي تتألف من خمسة كيلوجرامات والتي تعبأ خلال 5 دقائق تمكن السيارة من السير لمسافة تصل إلى 500 كلم دون أية انبعاثات أو تلوث، ولا تخرج من العادم سوى الماء.

Advertisements

استدامة ..

وكان رئيس مجلس إدارة شركة أير برودكتس وكبير إدارييها التنفيذيين، سيفي قسيمي أشار في كلمته أثناء حفل إطلاق المحطة الجديدة إلى أن تقنيات خلايا الوقود والهيدروجين مهيأة للمساعدة في مجابهة تلك التحديات، مبينا أن التعاون مع أرامكو يتضمن تأسيس وتطوير نظام مستدام للتزود بالهيدروجين المشتق من الهيدروكربونات للسيارات الكهربائية التي تعمل بتقنية خلايا الوقود في المملكة.

5 ميزات للمركبات التي تعمل بوقود الهيدروجين

01. كل كيلوجرام من وقود الهيدروجين يمكن السيارة من قطع مسافة 100 كلم

02. إمكانية قطع مسافة 500 كلم دون انبعاثات باستثناء الماء

03. إمكانية تزودها بالوقود في 5 دقائق بخلاف المركبات الكهربائية التي تحتاج إلى ساعة

04. الإسهام في توفير مستقبل لطاقة نظيفة وآمنة وغير مكلفة

05. الحد من تلويث الجو بالانبعاثات كما هو الحال في المركبات التقليدية.

المحطة الجديدة:

01. تجمع محطة التزود بوقود الهيدروجين بين الخبرة التصنيعية والتقنية لأرامكو السعودية، والخبرة التقنية لشركة أير برودكتس في مجال الوقود الهيدروجيني.

02. استخدمت تقنية التزود بالهيدروجين (سمارت فيول) المملوكة لشركة أير برودكتس في المحطة الجديدة لتزويد سيارات تويوتا الكهربائية من نوع ميراي التي تعمل بخلايا الوقود بالهيدروجين المضغوط.

03. ستوفر البيانات التي سيتم جمعها خلال الفترة التجريبية من هذا المشروع معلومات مفيدة لتقييم التطبيقات المستقبلية لهذه التقنية الناشئة في المملكة.