شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول للارتفاع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط العالمية للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،وذلك بعد تراجعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية بفعل تزايد مؤشرات تضرر نمو الاقتصاد العالمي جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى توقعات تسارع إنتاج النفط الصخري الأمريكي لمستوى قياسي جديد خلال تموز/يوليو المقبل.

بحلول الساعة 12:55بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.25$ للبرميل من مستوي الافتتاح 51.91$،وسجل أعلى مستوي 52.30$ ،وأدنى مستوي 51.49$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 61.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.95$ ،وسجل أعلى مستوي 61.10$ ،وأدنى مستوي 60.24$.

انخفض الخام الأمريكي عند تسوية الأمس بنسبة 1.1% ، وفقدت عقود خام برنت بنسبة 1.7% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل التوقعات القاتمة لنمو الطلب العالمي على النفط.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

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قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" فى مطلع الأسبوع إن أوبك ستجتمع على الأرجح فى الأسبوع الأول من تموز/يوليو المقبل ،وأنه يأمل أن تتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد صفقة خفض المعروض العالمي حتى نهاية هذا العام.

فقدت أسعار النفط العالمية حوالي 2.5% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، تحت ضغط مخاوف الحروب التجارية العالمية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 20% من أعلى مستوياتها فى 2019 التي بلغتها فى نيسان/أبريل الماضي ، بسبب تفاقم الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وتوالي البيانات السلبية عن معظم الاقتصادات الكبرى فى العالم.

فى الولايات المتحدة قال البنك الفيدرالي الاتحادي فى نيويورك يوم الاثنين إن مقياسه لنشاط الأعمال فى ولاية نيويورك سجل هبوطا حادا خلال حزيران/يونيو الجاري مسجلا أدنى مستوياته فيما يزيد عن عامين ونصف ،الأمر الذي يشير لانكماش مفاجئ فى النشاط المحلي.

تراجعت معنويات الشركات الأمريكية مع تفاقم التوترات بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، ويعد هذا التراجع مؤشرا على تباطؤ الأنشطة فى أكبر اقتصاد فى العالم.

قالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري فى البلاد لمستوى قياسي جديد فى تموز/يوليو المقبل ،وبلغ الإنتاج الأمريكي مستوي قياسي جديد عند 12.4 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي 31 أيار/مايو.