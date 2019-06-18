شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين قبل انطلاق اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، يأتي هذا قبل انطلاق اجتماع الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المنتظر أن يقدم أدلة واضحة حول احتمالات خفض الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 97.75نقطة الأعلى منذ 3 حزيران/يونيو ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.53 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.37 نقطة.

فقد المؤشر بالنسبة نحو 0.1% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس فى مطلع تعاملات الأسبوع.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 1.05% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس الماضي ، مع تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل وأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية.

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تجددت يوم الثلاثاء عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية والثانوية ، فنجد اليورو تحت ضغط تصريحات ماريو دراغى محافظ المركزي حول توسيع التحفيز فى حال تدهور الأوضاع الاقتصادية.

والجنيه الإسترليني يواجه احتمالات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، والدولار الاسترالي احتمالات خفض معدلات الفائدة الاسترالية خلال هذا العام لمواجهة تباطؤ الاقتصاد.

يبدأ فى وقت لاحق اليوم اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط احتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50%.

ويركز المستثمرين على بيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.