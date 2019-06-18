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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع للمرة الأولى فى 3 أيام قبيل اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى ثلاثة أيام ، مع تجدد عمليات شراء الأصول الآمنة ، قبيل انطلاق اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي ، والذي من المنتظر أن يقدم إشارات واضحة حول احتمالات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.8% حتى الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 14.95$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.83$،وسجلت الأعلى عند 14.96$ ،والأدنى عند 14.81$.
فقد المعدن الأبيض بالأمس نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 15.11$ للأوقية ، وتحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي.
وانخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.9% على مدار الأسبوع الماضي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ،مع نشاط عمليات بيع لجني الأرباح بعدما سجلت الأسعار أعلى مستوى فى شهرين عند 15.14$ للأوقية ، بالإضافة إلى مخاوف حيال الطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم".
يبدأ البنك الفيدرالي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمدة يومين ، لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر قراراته غدا الأربعاء ،وسط التوقعات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 2.50%.
وتنتظر الأسواق المالية هذا الاجتماع بشغف ، حيث من المنتظر أن يقدم إشارات واضحة حول احتمالات خفض معدلات الفائدة الأمريكية خلال الأشهر القليلة القادمة ، بهدف دعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر المحيطة ، خاصة الحروب التجارية التي تخوضها البلاد ضد عدة دول يأتي على رأسهم الصين.
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