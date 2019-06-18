شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 6 أسابيع بعد تصريحات "ماريو دراغى" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد تصريحات محافظ المركزي الأوروبي "ماريو دراغى " عن تقديم المزيد من التحفيز فى حال تدهور الوضع الاقتصادي فى منطقة اليورو.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.2% حتى الساعة 11:29 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أعلى مستوى منذ 7 أيار/مايو الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

قفز مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ،مع ارتفاع معظم أسعار المعادن فى السوق العالمية.

قال ماريو دراغى خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي فى مدينة سينترا بالبرتغال "إنه إذا تدهور الوضع الاقتصاد فى منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة ، فسيعلن البنك المركزي عن مزيد من التحفيز".

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وأضاف دراغى "فى ظل غياب التحسن ، وابتعاد التضخم عن هدفنا مهدد بشكل مستمر ، ستكون هناك حاجة إلى حوافز إضافية".

وأشار دراغى إلى إن الحوافز الإضافية قد تأتي من خلال خفض معدلات الفائدة أو شراء الأصول " سندات عامة وخاصة".

وانخفض اليورو بأكثر من 0.3% مقابل الدولار فى غضون دقائق بعد تلك التصريحات مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.1181$.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.1%.

هذا ويبدأ البنك الفيدرالي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمدة يومين ، لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، خاصة فى ظل الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدة دول.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 1.9% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.2% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.8%.