شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قرب ذروة 14 شهرا قبيل انطلاق فعاليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى ثلاثة أيام ، لتقترب مجددا من أعلى مستوياتها فى 14 شهرا ، مع تسارع الطلب مجددا على المعدن النفيس كملاذ آمن ، وذلك قبيل انطلاق فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المنتظر أن يقدم أدلة واضحة حول احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.6% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,347.27$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,339.78$،وسجلت أعلى مستوي 1,348.20$ ، وأدنى مستوي 1,338.64$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 1,358.14$ للأونصة.

وحققت أسعار الذهب ارتفاعا بأكثر من 3% منذ مطلع تعاملات هذا الشهر ، بفضل الطلب الاستثماري القوى على المعدن النفيس كملاذ آمن ، بالإضافة إلى تزايد احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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تبدأ فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط احتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50%.

ويركز المستثمرين على بيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

وزادت تلك الاحتمالات مؤخرا على نطاق واسع بسبب ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأمريكي ، والتي بدأ فعليا التأثر بها خلال الربع الثاني من هذا العام ، تتمثل تلك المخاطر فى تصاعد الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدة دول يأتي على رأسهم الصين ، بالإضافة إلى ضعف مستويات التضخم فى البلاد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 764.1 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 3 نيسان/أبريل الماضي.