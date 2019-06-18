شكرا لقرائتكم خبر عن ماريو دراغى يربط مزيد من التحفيز بتدهور الوضع الاقتصادي فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ماريو دراغى خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي فى مدينة سينترا بالبرتغال "إنه إذا تدهور الوضع الاقتصاد فى منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة ، فسيعلن البنك المركزي عن مزيد من التحفيز".

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وأضاف دراغى "فى ظل غياب التحسن ، وابتعاد التضخم عن هدفنا مهدد بشكل مستمر ، ستكون هناك حاجة إلى حوافز إضافية".

وانخفض اليورو بأكثر من 0.3% مقابل الدولار فى غضون دقائق بعد تلك التصريحات مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.1181$.