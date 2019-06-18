شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل مخاوف النمو العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تزايد مؤشرات تضرر نمو الاقتصاد العالمي جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى توقعات تسارع إنتاج النفط الصخري الأمريكي لمستوى قياسي جديد خلال تموز/يوليو المقبل.

بحلول الساعة 09:50بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 51.65$ للبرميل من مستوي الافتتاح 51.91$،وسجل أعلى مستوي 52.01$ ،وأدنى مستوي 51.50$.

ونزل خام برنت إلى مستوي 60.50$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.95$ ،وسجل أعلى مستوي 61.01$ ،وأدنى مستوي 60.24$.

انخفض الخام الأمريكي عند تسوية الأمس بنسبة 1.1% ، وفقدت عقود خام برنت بنسبة 1.7% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل التوقعات القاتمة لنمو الطلب العالمي على النفط.

Advertisements

وفقدت أسعار النفط العالمية حوالي 2.5% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، تحت ضغط مخاوف الحروب التجارية العالمية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 20% من أعلى مستوياتها فى 2019 التي بلغتها فى نيسان/أبريل الماضي ، بسبب تفاقم الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وتوالي البيانات السلبية عن معظم الاقتصادات الكبرى فى العالم.

فى الولايات المتحدة قال البنك الفيدرالي الاتحادي فى نيويورك يوم الاثنين إن مقياسه لنشاط الأعمال فى ولاية نيويورك سجل هبوطا حادا خلال حزيران/يونيو الجاري مسجلا أدنى مستوياته فيما يزيد عن عامين ونصف ،الأمر الذي يشير لانكماش مفاجئ فى النشاط المحلي.

تراجعت معنويات الشركات الأمريكية مع تفاقم التوترات بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، ويعد هذا التراجع مؤشرا على تباطؤ الأنشطة فى أكبر اقتصاد فى العالم .

قالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري فى البلاد لمستوى قياسي جديد فى تموز/يوليو المقبل ،وبلغ الإنتاج الأمريكي مستوي قياسي جديد عند 12.4 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي 31 أيار/مايو.