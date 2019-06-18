شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين ينزل من أعلى مستوى فى 13 شهرا بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال سبعة أيام ، لتنزل من أدنى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل التعاملات ضمن مسار السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم منذ نيسان /أبريل الماضي ، فعند استأنف الصعود سوف تستهدف الأسعار الوصول إلى الحاجز النفسي الهام عند 10,000$.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:45بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول9,195$ بانخفاض قدره 138$ بنسبة 1.5%،حيث سعر الافتتاح عند 9,333$،وسجلت أعلى مستوي عند 9,361$ ، وأدنى سعر عند 9,029$.

أضاف "البتكوين" يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 4% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ آذار/مارس الماضي ، مسجلا أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 9,477$ لكل وحدة بتكوين.

تحقق مكسب الأمس بفضل استمرار الطلب الاستثماري القوي على العملة الرائد فى سوق التشفير ،وبعد النجاح فى تجاوز مستوى الحاجز النفسي عند 9,000$.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 7 مليار$ إلى إجمالي 282 مليار$ ،مع سيطرت عمليات التصحيح وجني الأرباح على معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

Advertisements

وسجلت القيمة السوقية فى وقت سابق من تعاملات الثلاثاء مستوي 291 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ أواخر تموز/يوليو 2018 ، مع استأنف موجة الصعود الكبيرة ، فالقيمة السوقية ستتمكن من تجاوز 300 مليار$ بسهولة.

سيطر السوق الصاعد على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم منذ أوائل نيسان/أبريل الماضي ،لتحقق ارتفاعا حتى الآن بنسبة 125% ، بفضل الطلب الاستثماري القوي ، وتزايد اهتمام المستثمرين من المؤسسات.

أوضح أحدث تقارير بنك جي بي مورغان عن سوق التشفير زيادة الاهتمام المؤسسي بالعملات الرقمية ، حيث تشير نسبة تداول العقود الآجلة فى البتكوين إلى الحجم الفعلي لتداول البتكوين إلى أن المستثمرين المؤسسيين يبدون اهتماما حقيقيا.

وقد يزيد حجم تداول العقود المستقبلية بشكل اكبر بعد إطلاق منصة Bakkt فى 22 تموز/يوليو المقبل على حسب إعلان رسمي للمنصة يوم الخميس 13 حزيران/يونيو.

من المرجح أن تجذب المنصة الكثير من المستثمرين من المؤسسات ، حيث من المنتظر إن تقوم المنصة بتسوية عقودها باستخدام عملة البتكوين الفعلية بدلا من العملات الورقية.

وفى نفس الإطار أظهرت بيانات العقود المستقبلية للبتكوين فى بورصة CME مستوي قياسي فى أيار/مايو الماضي ، بينما ستتوقف بورصة CBOE عن تقدم عقود آجلة للبتكوين عندما تستقر عقودها النهائية فى وقت لاحق من هذا الشهر.