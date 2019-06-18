شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مستويات الثقة بالاقتصاد الأوروبي تتجاوز التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر ZEW لقياس الثقة بالاقتصاد لشهر حزيران/يونيو بمستوى سالب 20.2 نقطة ،أسوأ من التوقعات مستوي سالب 3.6 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة مستوي سالب 1.6 نقطة ،هذا البيان سلبي لاقتصاد منطقة اليورو.

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