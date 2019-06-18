شكرا لقرائتكم خبر عن الثقة بالاقتصاد الألماني تهبط لأدنى مستوى فى 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر ZEW لقياس الثقة بالاقتصاد لشهر حزيران/يونيو بمستوي سالب 21.1 نقطة ،بأدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي سالب 5.7 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة سالب 2.1 نقطة ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الألماني "أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو".

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