شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع لليوم الثاني والأنظار على تصريحات "ماريو دراغى" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع تعثر أداء العملة الأمريكية قبل انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ، بينما يترقب المستثمرين تصريحات "ماريو دراغى" محافظ المركزي الأوروبي بحثا عن أي دلائل تخص مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو خلال هذا العام.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% حتى الساعة 07:35 جرينتش ،ليتداول عند 1.1238$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1218$ ،وسجل الأعلى عند 1.1242$ ، والأدنى عند 1.1217$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثمانية أيام عند 1.1202$ ، بالإضافة إلى توقف صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار نزول مستويات العملة الأمريكية من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.59 نقطة ، عاكسا تعثر أداء العملة الخضراء قبل انطلاق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

يبدأ الاحتياطي الاتحادي اجتماعه الدوري فى وقت لاحق اليوم ،على أن يصدر قراراته غد الأربعاء بعد دراسة تطورات نمو الاقتصاد الأكبر بالعالم ، حيث من المنتظر أن يقدم هذا الاجتماع دلائل واضحة حول احتمالات خفض معدلات الفائدة الأمريكية خلال الأشهر القليلة القادمة.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش خطاب محافظ المركزي الأوروبي "ماريو دراغى " خلال منتدى للبنك المركزي الأوروبي بشأن البنوك المركزية فى البرتغال ،والمستثمرين فى انتظار المزيد من الدلائل حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو خلال هذا العام.

بخلاف خطاب دراغى ينتظر المستثمرين بيانات هامة من أوروبا عن مستويات الثقة بالاقتصاد الألماني والأوروبي خلال حزيران/يونيو ، بالإضافة إلى أسعار المستهلكين بالقراءة النهائية خلال أيار/مايو.