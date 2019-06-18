شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 11 من حزيران/يونيو الجاري أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني في مطلع هذا الأسبوع وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:54 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.23% إلى مستويات 108.29 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.55 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.26، بينما حقق الأعلى له عند 108.60.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء لشهر أيار/مايو، حيث من المتوقع أن نشهد نحو 1,290 ألف تصريح للبناء مقابل ارتفع 0.6% عند 1,296 ألف في نيسان/أبريل، كما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها استقرار دون تغير يذكر عند 1,235 ألف منزل مقابل تراجع 5.7% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون والذي من المتوقع أن يتم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الرابع على التوالي، وسط تطلع الأسواق لكشف اللجنة عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الأربعاء.