شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث دراجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ السادس من حزيران/يونيو الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.1232 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1218 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1234.

هذا وتطلع الأسواق حالياً لما سيسفر عنه حديث محافظ المركزي الأوروبي دراجي في منتدى البنك المركزي الأوروبي حيال المصارف المركزية في البرتغال، بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين من قبل اكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 5.7 مقابل 2.1 في أيار/مايو الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد يظهر أيضا اتساع الانكماش إلى ما قيمته 3.6 مقابل 1.6 في أيار/مايو، وذلك أيضا مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري لمنطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 16.4 مليار يورو مقابل 17.9 مليار يورو في آذار/مارس الماضي.

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كما يترقب المستثمرين حالياً عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 1.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر أيار/مايو، ومقابل نمو 1.7% في نيسان/أبريل الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.8% ومقابل 1.3% في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع الجاري أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن أهمية بداء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المحادثات التجارية بشكل فوري، مع تطرقه إلى أن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينبغي أن يتضمن إلغاء جميع التعريفات الجمركية على السلع الصناعية، كما نوه لكون الصين وأوروبا هما شريكان اقتصاديان ولكنهما متنافيان في نفس ذات الوقت.

ونوه وزير الاقتصاد الألماني ألتماير إلى أن الشركات الألمانية تحتاج إلى سوق متكافئ في الصين وأنه سيتم التطرق لذلك الأمر في بكين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، موضحاً أنه يجب مناقشة ملف حماية الملكية الفكرية مع الصين، وذلك مع تطرقه لكون أوروبا تتفق مع الصين على أن أهمية استمرار منظمة التجارة العالمية (WTO) لحل النزاعات التجارية على الرغم من الحظر الأمريكي للمنظمة مؤخراً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء لشهر أيار/مايو، حيث من المتوقع أن نشهد نحو 1,290 ألف تصريح للبناء مقابل ارتفع 0.6% عند 1,296 ألف في نيسان/أبريل، كما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها استقرار دون تغير يذكر عند 1,235 ألف منزل مقابل تراجع 5.7% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون والذي من المتوقع أن يتم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الرابع على التوالي، وسط تطلع الأسواق لكشف اللجنة عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الأربعاء.