شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية اليوم الثلاثاء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية، ويأتي ذلك عقب الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي والذي عزز احتمالية خفض جديد لأسعار الفائدة.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق عالمياً لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون والذي من المتوقع أن يتم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الرابع على التوالي، وسط الترقب لكشف اللجنة عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ونود الإشارة، لكون محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أعرب مؤخراً عن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يعلم كيف ومتى سيتم حل التوترات التجارية، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية تأخذ على محمل الجد وهن الضغوط التضخمية لفترة مطولة والتي قد تؤثر على توقعات التضخم لاحقاً، الأمر الذي عزز التكهنات باحتمالية تخلي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن سياسة التحلي بالصبر وخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع الجاري أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون حضور نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري في مدينة أوساكا اليابانية، من عدمه ليس أمر هام، مع أفادته أنه من المرجح التوصل إلى اتفاق اتجاري لبلاده من الصين في نهاية المطاف.

وفي نفس السياق، نوه وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس بالأمس لكون هناك فرصة للتوصل لاتفاق تجاري بين واشنطون وبكين، إلا أن ذلك لن يتم خلال فعليات قمة مجموعة العشرين، موضحاً أن المفاوضات مع الصين معقدة ولن تكون نتائجها مؤكدة لحين التوصل لاتفاق، مضيفاً أنه يجب الحكم على الإدارة الأمريكية من خلال نتائجها حيال المفاوضات التجارية، وذلك مع تطرقه لرغبة بلاده في التوصل لتجارة حرة حقيقية في أسواق السيارات.

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على الصعيد الأخر، فقد أعنت وزارة التجارة الصينية بالأمس أنها قررت زيادة رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على أنواع معينة من وارداتها من كل من أمريكا وأوروبا وبالأخص من سبائك الصلب إلى ما بين 58% إلى 147%، وجاء ذلك في أعقاب أفادت إدارة الإيرادات بوزارة المالية الهندية بأنه قامت بزيادة الرسوم الجمركية على 28 منتجاً أمريكيا، وذلك رداً على قيام الإدارة الأمريكية بفرض رسوم على وارداتها من الصلب والألمونيوم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.10% ليخسر 1.52 نقطة ويصل إلى المستوى 1,538.22، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.27% ليخسر هو الأخر 56.05 نقطة ويصل إلى المستوى 21,067.95.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.35% ليربح 12.87 نقطة ويصل إلى المستوى 3,667.69، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.18% ليربح هو الأخر 5.20 نقطة ويصل إلى المستوى 2,892.83.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.80% ليربح 217.51 نقطة ويصل إلى المستوى 27,444.67، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.55% ليربح هو الأخر 11.59 نقطة ويصل إلى المستوى 2,102.32.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.06% ليربح 5.82 نقطة ويصل إلى المستوى 10,176.08، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.43% ليربح هو الأخر 28.19 نقطة ويصل إلى المستوى 6,559.10.