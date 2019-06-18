شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يحاول استعادة تعافيه - تحليل صباحي - 18-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى الدعم 6373.40 ، جاء ارتفاع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.07% بما يعادل 4.59 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام استمرار توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 6373.40 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6600.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6294.06 ومستوى المقاومة 6502.33 .