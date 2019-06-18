شكرا لقرائتكم خبر عن فورد محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 18-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط استقرار تداولات سهم فورد FORD MOTOR CO (F) أعلى مستوى 9.77 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 12.14 إلى 7.41) ، جاء ارتفاعه الأخير ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.70% بما يعادل 0.07 نقطة ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.77 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 10.33 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد