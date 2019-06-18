شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 18-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم علي بابا ALIBABA GROUP HOLDING (BABA) على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.93% بما يعادل 2.94 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وسيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 151.20 استعداداً لكسره ، وذلك طيلة ثبات المقاومة 165.25 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه